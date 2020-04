Gli Under 18 nel Ranking ATP: Carlos Alcaraz Garfia è l’unico giocatore in Top-500

Sono dodici i tennisti Under 18 nelle prime mille posizioni del ranking ATP in singolare. A guidare questa speciale graduatoria è lo spagnolo Carlos Alcaraz Garfia, classe 2003, unico teenager in Top-500: il nativo di El Palmar, attualmente a sole quattro posizioni dal best ranking di numero 314, è considerato l’erede di Rafael Nadal. In carriera vanta già una vittoria contro un Top-50 (nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, quest’anno, superò il connazionale Ramos-Vinolas in tre set) ed un quarto di finale a livello Challenger (a Siviglia, nel 2019, vinse contro Noguchi, Hanfmann e Martinez Portero, cedendo solamente per 6-4 al terzo con Salvatore Caruso).

Il secondo in classifica è il rumeno, classe 2002, Nicholas David Ionel: vanta solo due presenze a livello Challenger (due sconfitte al primo turno a Bendigo e Launceston) ma nel suo palmares si contano già cinque titoli Futures (quattro nel 2019, tutti sulla terra battuta, ed uno nel 2020 sul “veloce” di Heraklion). A livello giovanile non è mai riuscito a lasciare il segno ed ha un best ranking di numero 23.

Sul gradino più basso del podio troviamo lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz (classe 2002), che in questa stagione ha trovato la sua prima vittoria nel circuito professionistico (ha trionfato nel torneo M25 di Murcia, battendo nel corso della settimana giocatori ben più esperti come Gianluigi Quinzi, Gerard Granollers e Pedro Cachin). Per quanto concerne l’attività giovanile, nel 2019 ha ottenuto due titoli di Grado 2 a Vinaros e Benicarlo, entrambi sulla terra battuta, ed ha un best ranking di numero 24.

Al nono e al decimo posto della classifica degli Under 18 nel ranking ATP troviamo due azzurri, Flavio Cobolli e Luca Nardi, rispettivamente n.933 e n.935.

GLI UNDER 18 NEL RANKING ATP:

318 Carlos Alcaraz Garfia (ESP) – 2003

520 Nicholas David Ionel (ROU) – 2002

651 Pablo Llamas Ruiz (ESP) – 2002

732 Shintaro Mochizuki (JPN) – 2003

827 Holger Vitus Nodskov Rune (DEN) – 2003

858 Dalibor Svrcina (CZE) – 2002

879 Alibek Kachmazov (RUS) – 2002

911 Martin Damm (USA) – 2003

933 Flavio Cobolli (ITA) – 2002

935 Luca Nardi (ITA) – 2003

945 Zachary Svajda (USA) – 2002

959 Arthur Cazaux (FRA) – 2002