Cori Gauff depressa?

In un tweet di qualche giorno fa, la promessa tennistica americana Cori Gauff aveva parlato del periodo precedente alla sua partecipazione a Wimbledon nel 2019 affermando che allora stava attraversando un brutto periodo durante il quale aveva realizzato che doveva giocare per sé stessa e non per gli altri e che si sentiva ” depressa”.

Il padre della tennista, sentito dal New York Times, tuttavia pur confermando che quell’anno non è stato dei più felici per la figlia, ha smentito che fosse depressa “non è mai stata clinicamente depressa, non le è stata diagnosticata depressione, e non è stata visitata per depressione. Probabilmente non ha scelto la parola adatta”.

Coco Gauff ha recentemente rilasciato diverse interviste in cui ha rifiutato il confronto con le sorelle Williams, ripetendo molte volte che il suo obiettivo è di diventare la n.1 al mondo.

