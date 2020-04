Riparte anche il Tennis in Germania. Dal 01 Maggio iniziano dei tornei di esibizione

Il mondo è quasi completamente chiuso, ma in Germania c’è già una data per il primo torneo di tennis post-quarantena. Quasi un centinaio di giocatori di tennis parteciperanno a un evento di esibizione a porte chiuse, in programma il 1 maggio in Renania-Palatinato.

Il quotidiano inglese “Daily Telegraph” ha rivelato alcuni dettagli del torneo: durerà quattro giorni e presenterà alcuni volti familiari, come nel caso di Dustin Brown, uno dei principali promotori dell’iniziativa.

Secondo lo stesso giornale, questo sarà solo il primo di una serie di eventi sul territorio tedesco nel prossimo futuro. Le partite verranno trasmesse sul “Canale di tennis”, con il bookmaker “Sportradar” che aprirà il “mercato” per queste partite. Tutto questo con l’approvazione della Tennis Integrity Unit (TIU).