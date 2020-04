Sergiy Stakhovsky rivela di essere stato fermato da alcune persone per perdere intenzionalmente una partita nel mezzo di un torneo del Grand Slam

Sergiy Stakhovsky è stato fermato da alcune persone per perdere intenzionalmente una partita nel mezzo di un torneo del Grande Slam.

“All’Australian Open 2009, mi sono stati offerti $ 100.000 per perdere al primo turno del tabellone principale contro Arnaud Clement. Ho finito per perdere quella partita dopo essere stato avanti per 2 set a 1 e quando ho lasciato il campo se avessi incrociato quella gente, avrei usato violenza fisica contro quelle persone con la mia racchetta”.

L’ucraino racconta anche quello che ha fatto dopo quell’incontro: “Dopo la fine di quella partita, sono andato alla Tennis Integrity dove mi è stato chiesto di identificare quelle persone. E ho detto: “siete pronti a proteggere la mia famiglia?” La loro risposta è stata che non potevano garantirmi nulla”.