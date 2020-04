Nick Kyrgios su Noah Rubin: “Fai un ottimo lavoro. Sei un grande giocatore di tennis. Basta a dare retta a queste cazzate”

Nick Kyrgios, in quarantena in Australia, dove ha aiutato anche le famiglie più bisognose colpite dalla crisi provocata dal coronavirus, è tornato questa domenica sui social network per rispondere a Noah Rubin, che negli ultimi giorni è stato molto felice e lusingato di essere stato incluso da “L’Equipe” nel lotto delle 20 persone più influenti nel tennis.

“Perché non dovresti sentirti degno, indipendentemente dal fatto che tu sia in questa lista o no? Fai un ottimo lavoro. Sei un grande giocatore di tennis. Basta a dare retta a queste cazzate … “ ha dichiarato Nick.