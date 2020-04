La quarantena diversa di Alexander Zverev e l’errore del club di Saddlebrook

I social media in questo periodo sono pieni di fotografie di giocatori che trascorrono la loro quarantena a casa. Alcuni vivono in grandi case, altri in appartamenti più angusti, ma nessuno sembra essere in buone condizioni come Alexander Zverev.

Non appena il circuito è stato sospeso e la quarantena decretata in tutto il mondo, il 22enne tedesco è andato con suo fratello Mischa e il brasiliano Marcelo Melo in un appartamento a Saddlebrook, in Florida, dove di solito trascorre la sua preseason.

Lì, Zverev ha campi da tennis a disposizione e può allenarsi con i suoi soliti compagni di allenamento, il suo team tecnico e la sua famiglia. Solo la sua ragazza, Brenda, è rimasta in Germania, dove era andata a trovare i suoi dopo il torneo di Acapulco.

Zverev, sapendo di non rispettare il tipico distacco sociale che è stato raccomandato dalle organizzazioni sanitarie internazionali, ha evitato di condividere qualsiasi tipo di foto dove si allena, ma questo giovedì l’account del club di tennis a Saddlebrook ha postato un’immagine del numero sette mondiale, che ha rapidamente ricevuto commenti negativi sui social media. “Alex Zverev e i nostri allievi si sono divertiti molto”, si legge nella didascalia di un’immagine in cui Sascha posa in foto con un giovane allievo.

Non sorprende che, pochi minuti dopo aver postato la foto, l’immagine sia stata eliminata dall’account che l’ha pubblicata.