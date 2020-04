Emergenza Coronavirus: Aisam-ul-Qureshi aiuta il suo Pakistan con un pacco alle famiglie

Aisam-ul-Qureshi è un vero idolo nel suo paese, il Pakistan e grazie al suo ruolo nel tennis incanala la sua popolarità in buone cause attraverso la fondazione Stop War Start Tennis.

Attraverso questa associazione, ha voluto fare un gesto importante nella lotta contro il coronavirus distribuendo cibo a oltre 1.000 famiglie a rischio di esclusione sociale perché non sono in grado di lavorare in questo momento così difficile.

Il valore di ogni pacco è di $ 45 e comprende beni di prima necessità come farina, riso, olio, cereali, latte, tè e sapone.