Emergenza Coronavirus: L’impegno di Juan Sebastian Cabal

Juan Sebastian Cabal, n. 2 del mondo nella classifica di doppio, ha lanciato un’iniziativa con suo fratello per aiutare le persone più in difficoltà nella sua città natale di Cali, in Colombia per l’emergenza Coronaviurs.

Dichiara il colombiano: “Mentre i nostri medici, infermieri, personale di sicurezza, supermercati e farmacie stanno lottando per noi, non possiamo stare a guardare. Nella nostra città, il 70% della popolazione fa affidamento sull’economia informale e sappiamo che parte del successo nella lotta contro COVID-19 è l’isolamento sociale.

Al fine di garantire che le persone che lavorano in questo modo possano conformarsi, dobbiamo garantire cibo per loro e le loro famiglie durante i giorni della quarantena. Ti invitiamo a sostenerci e a contribuire a questa causa.

Con l’aiuto dei leader della comunità, stiamo identificando le famiglie vulnerabili della città”.