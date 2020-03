Rumors: Quest’anno non ci sarà la off-season. Il tennis si giocherà fino a fine dicembre

Il tennis è fermo e non si ha idea di quando possa ritornare. Per ora, i circuiti ATP e WTA hanno sospeso le partite fino all’8 giugno, ma di giorno in giorno le cose cambiano: Wimbledon deciderà la prossima settimana, i Giochi olimpici sono già stati rinviati ed il Roland Garros è stato rinviato a settembre.

Una cosa è certa: se il tennis tornerà ancora nel 2020, l’idea dei circuiti ATP e WTA è di estendere la stagione fino alla fine di dicembre, rimanendo fedele a quella successiva, come ha rivelato il giornalista del New York Times Christopher Clarey.

Cioè, i giocatori, che trascorreranno i prossimi mesi a casa, non avrebbero alcuna vacanza tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Ora è da decidere quali saranno i tornei che si disputeranno a dicembre, per esempio potrebbero esserci Indian Wells e Laver Cup.

Il torneo californiano negli ultimi giorni ha mantenuto l’intenzione di disputare l’avvenimento nel 2020.