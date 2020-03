LiveTennis Cup Virtual – Indian Wells Day 4: Il programma di Domenica 29 Marzo. In programma ben 8 incontri. Si parte alle ore 10-15 (LIVEVIDEO)

Questo il programma delle partire di domani del torneo LiveTennis Cup Virtual – Indian Wells Day 4 dove si giocheranno gli incontri della parte bassa del tabellone principale.

29 Marzo

Jiri Veselyvs (3) Dominic ThiemAlex de Minaurvs Taylor Fritz(7) Alexander Zverevvs Gael MonfilsCristian Garinvs (2) Rafael NadalStan Wawrinkavs Lucas PouillevsDavid Goffinvs Andrey RublevKaren Khachanovvs Denis Shapovalov

Masters 1000 Indian Wells – Tabellone Principale

(1) Novak Djokovic vs Milos Raonic 4-3 3-1

Jannik Sinner vs Benoit Paire 1-3 2-4

Kei Nishikori vs John Isner 3-0 3-4 3-0

Nikoloz Basilashvili vs (5) Daniil Medvedev 1-3 0-3

(4) Roger Federer vs Jo Wilfried Tsonga 3-0 2-4 1-3

Fernando Verdasco vs Pablo Andujar 1-3 4-2 3-1

Fabio Fognini vs Nick Kyrgios 4-3 0-3 0-3

Roberto Bautista Agut vs (6) Stefanos Tsitsipas 3-1 1-3 3-0

(7) Alexander Zverev vs Gael Monfils

David Goffin vs Andrey Rublev

Karen Khachanov vs Denis Shapovalov

Jiri Vesely vs (3) Dominic Thiem

(8) Matteo Berrettini vs Gianluca Mager

Alex de Minaur vs Taylor Fritz

Stan Wawrinka vs Lucas Pouille

Cristian Garin vs (2) Rafael Nadal