Caroline Garcia: “Rinvio delle Olimpiadi decisione logica. Obiettivo? Rientrare in Top-20”

Caroline Garcia, tennista transalpina che attualmente occupa la 46esima posizione del ranking WTA in singolare, ha parlato, in una recente intervista ai portali francesi, del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo (spostate al 2021 per l’emergenza Coronavirus) e dei suoi obiettivi personali: “Lo spostamento delle Olimpiadi mi sembra una decisione abbastanza logica viste le circostanze delle ultime settimane e soprattutto alla luce delle previsioni per l’immediato futuro. Per i praticanti di qualche sport sarebbe stato complicato riuscire a qualificarsi per Tokyo, se si fosse tenuto regolarmente quest’anno, siccome in molti Paesi è vietato l’allenamento anche ai professionisti. Se si fossero disputate, sarebbe stato difficile chiamarle effettivamente come Olimpiadi. Il mio obiettivo personale è quello di scalare il ranking WTA e rientrare in Top-20: anche i Giochi Olimpici, al pari dei tornei dello Slam, sono nel mirino di ogni professionista e dunque sarebbe bello riuscire a conquistare una medaglia. La rassegna a cinque cerchi è qualcosa di speciale e a Tokyo, il prossimo anno, sono sicura avranno un fascino incredibile“.