Live Tennis Cup Virtual: Masters 1000 Indian Wells. Ecco il programma di oggi. Si parte con Nishikori vs Isner (LIVEVIDEO dalle ore 15)

Benvenuti alla Live Tennis Cup Virtual il nuovo gioco di Live tennis.

In questa pagina saranno presenti le partite in Live Video con il programma di giornata

Le partite saranno al meglio dei tre game con tiebreak sul 3 pari nella distanza dei 2 set su 3.

Mercoledì 25 Marzo

1. Kei Nishikorivs John Isner2. Nikoloz Basilashvilivs (5) Daniil Medvedev3.vs Benoit Paire4. (1) Novak Djokovicvs Milos Raonic

Ecco come vedrete le partite ed i giocatori avranno caratteristiche simili alla realtà. Le partite si basano sul gioco AO Tennis 2

Guarda Virtual Live Tennis Cup di livetennisit su www.twitch.tv

Le partite LIVE

Guarda il video live di livetennisit su www.twitch.tv

Masters 1000 Indian Wells – Tabellone Principale

(1) Novak Djokovic vs Milos Raonic

Jannik Sinner vs Benoit Paire

Kei Nishikori vs John Isner

Nikoloz Basilashvili vs (5) Daniil Medvedev

(4) Roger Federer vs Jo Wilfried Tsonga

Fernando Verdasco vs Pablo Andujar

Fabio Fognini vs Nick Kyrgios

Roberto Bautista Agut vs (6) Stefanos Tsitsipas

(7) Alexander Zverev vs Gael Monfils

David Goffin vs Andrey Rublev

Karen Khachanov vs Denis Shapovalov

Jiri Vesely vs (3) Dominic Thiem

(8) Matteo Berrettini vs Gianluca Mager

Alex de Minaur vs Taylor Fritz

Stan Wawrinka vs Lucas Pouille

Cristian Garin vs (2) Rafael Nadal