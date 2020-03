Emergenza Coronavirus: Taro Daniel e la fila per la carta igienica. La Halep offre forniture mediche per il suo paese

Taro Daniel, al 112 ° posto nella classifica ATP, è tornato in Giappone ora che il circuito è completamente fermo ed è stato lì che ha riportato alcune situazioni insolite, che ormai vivono in tutto il mondo. “Questa è la fila per comprare la carta igienica”, ha riferito il tennista giapponese sui social media.

Simona Halep, numero due del mondo, ha dato un bell’esempio questa settimana in un momento di grande crisi di tutto il pianeta. La rumena ha deciso di usare la sua visibilità e i suoi soldi per aiutare i più bisognosi, offrendo forniture mediche nel suo paese natale, la Romania.