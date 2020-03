Gli organizzatori degli Us Open emettono un comunicato e lanciano una frecciata al Roland Garros

L’USTA, alla luce della riprogrammazione del French Open, ha rilasciato una dichiarazione sull’ US Open, confermando le date già note per il suo svolgimento, affermando inoltre che non sta lavorando in questo momento a una riprogrammazione dello slam americano anche se non esclude di poterlo posticipare a causa delle circostanze senza precedenti che tutto il mondo sta attraversando.

Precisa infine che tale decisione, nel caso venga presa, avverrà non unilateralmente ma solo dopo aver consultato tutti gli altri Slam, la WTA, l’ATP e l’ITF, e i loro partners inclusa la Laver Cup.

