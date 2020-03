Nadal entra in tendenza su Twitter ma era un Cavallo

La parola “Nadal” è balzata nelle ultime ore in cima agli argomenti di tendenza su Twitter, lasciando fan e giornalisti allarmati dalla situazione. Cosa sarebbe successo al campione di tennis spagnolo in un momento in cui il tennis è fermo? Sicuramente non una cosa buona, invece…..

La verità è che questo Nadal non è “El Toro” di Manacor, ma un cavallo da corsa, che ha brillato per vincere un milione di Dollari all’Oaklawn Racing Casino Resort, negli Stati Uniti. E no, non è che questa sia solo una coincidenza, perché la verità è che il cavallo è stato anche battezzato con questo nome per merito del campione spagnolo, ovviamente.

E non c’è alcun dubbio su una cosa: la sua forza fisica, la velocità e il desiderio di vincere ricordano bene l’attuale numero due nella classifica mondiale …