Lorenzo Musetti e la situazione in SudAfrica: “Qui gli italiani non sono ben visti. Si nota che c’è paura nella mente dei giocatori stranieri”

Dal Corriere Fiorentino apprendiamo della situazione di Lorenzo Musetti e del suo coach Simone Tartarini .

I due nelle prossime ore potrebbero imbarcarsi su un volo da Johannesburg per atterrare a Nizza.

Poi raggiungerebbero Biot, dove ha sede l’accademia di Patrick Mouratoglou, che ha dato la sua disponibilità per far allenare l’azzurro.

“Qui gli italiani non sono ben visti. Si nota che c’è paura nella mente dei giocatori stranieri. Il Sudafrica non sta nemmeno affrontando una situazione di emergenza, come invece altri Paesi nel resto del mondo. Noi stiamo attraversando un periodo di grande incertezza per il nostro futuro“.

La sconfitta con Lock: “Ho giocato una brutta partita, c’era tanto vento e le condizioni climatiche sono sempre state sfavorevoli”.