ITF: Sospesi tutti i tornei con effetto immediato. Saltano anche le partite di domani

L’International Tennis Federation (ITF) ha fatto esattamente lo stesso dell’ATP, interrompendo tutti i tornei fino al prossimo 20 aprile.

ITF World Tennis Tour, ITF World Tennis Tour Juniors, UNIQLO Tennis su sedia a rotelle, ITF Beach Tennis World Tour e ITF Seniors Tour verranno immediatamente sospesi. Non inizierà nemmeno un’altra partita in nessun torneo ITF, incluso l’ITF M15 a Loulé, in Algarve, e l’ITF W25 ad Olímpia, in Brasile.

L’ITF sostiene che la sicurezza e la salute dei giocatori è la cosa più importante in questi tempi di pandemia da Covid-19.