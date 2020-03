Miami Open: Quarantena per i tennisti provenienti da Italia, Cina, Corea Del Sud e Iran

Il Miami Open non prevede di seguire l’esempio del torneo di Indian Wells e vuole davvero iniziare il torneo nonostante l’epidemia di Covid-19, ma l’ATP Tour sta già diffondendo tra i suoi giocatori alcune misure approvate dal governo dello stato della Florida nella giornata di ieri.

In un messaggio inviato ai giocatori, l’ATP avverte della necessità che tutti i tennisti che arrivano direttamente dall’Italia, dalla Cina, dalla Corea del Sud o dall’Iran debbano rimanere 14 giorni in isolamento volontario, una situazione che causerà ai tennisti di quei paesi e che non sono ancora entrati nel paese prima di questo lunedì, diversi problemi dato che il torneo inizierà il prossimo 23 Marzo.

Si consiglia inoltre a tutti gli altri giocatori (e cittadini) che provengono dall’estero di isolarsi, ma non sono obbligati come quelli dei quattro paesi in questione.

Si ricorda che in Italia i viaggi sono proibiti dal governo, che ha decretato la quarantena totale per l’intero paese. Chiunque voglia andarsene dovrà dimostrare di doverlo fare per motivi di lavoro o di salute, come nel caso dei tennisti azzurri.