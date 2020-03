ITF Junior: vittoria per Flavio Cobolli, Melania Delai e Lisa Pigato nel J1 interrotto per Coronavirus in Marocco. Ferrara-Abbagnato vincono in doppio in Algeria

Principale torneo junior della settimana, il J1 di Casablanca in Marocco. Torneo interrotto al momento di svolgere le semifinali nei singolari e la finale nel doppio, per il rischio dovuto all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Tutti i giocatori e le giocatrici senza sconfitte sono stati dichiarati vincitori del torneo. Tra di loro anche tre italiani nel singolare e la coppia del doppio femminile.

Nel singolare maschile tra gli ultimi quattro c’è Flavio Cobolli, nel singolare femminile tra le quattro vincitrici anche Melania Delai e Lisa Pigato, che in coppia risultano anche vincitrici del torneo di doppio avendo raggiunto la finale.

Per il resto nel torneo J3 di Trnava in Slovacchia primo turno per Giorgio Tabacco. Nel J4 di Algeri vittoria in doppio per la coppia italiana Ferrara – Abbagnato. In singolare quarti di finale per Virginia Ferrara e secondo turno per Anastasia Abbagnato. Nel J3 in Costa Rica primo turno per Denis Spirdon e Guido Perego.

Paolo Angella