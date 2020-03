Pre Quali Roma 2020: Il resoconto dei Quarti di Finale del torneo di Rivoli

Il personaggio dei quarti di finale del singolare nell’OPEN BNL del Green Park Rivoli, pronto a regalare le sue fasi più intense domani e domenica (semifinali e finali di singolare e doppio) è il novarese Giovanni Fonio, classe 1998, classifica italiana di 2.2 ma in stagione già capace di imporsi anche su scala internazionale, nel 15.000 $ di Antalya (Tur).

Oggi ha fermato in due set (6-4 6-0) la seconda testa di serie, Luca Tomasetto, 2.1, al termine di un match quasi perfetto: “Non ha sbagliato praticamente nulla – conferma il direttore di torneo Roberto Russo – sciorinando colpi di ottima fattura, in specie il bellissimo rovescio classico ad una sola mano”. Un Fonio centrato fin dalle battute iniziali della sfida: “Sono contento perché sono riuscito a fare quanto mi ero ripromesso, ovvero essere aggressivo fin dai primi game. Sono andato avanti di due break, poi lui me ne ha recuperato uno ma sono stato abile a chiudere al decimo gioco. Una partita più difficile di quanto dica il punteggio finale perché Luca è un ottimo giocatore. Nella seconda frazione ho continuato a spingere ed il vantaggio accumulato in apertura ha fatto la differenza”. Domani avrà il testa a testa con Andrea Guerrieri, che in due set (6-4 6-2) ha fermato nei quarti il toscano Federico Maccari: “Ci conosciamo da sempre – ricorda Giovanni Fonio – perché abbiamo la stessa età e quindi percorso gli stessi tornei giovanili. Non ci siamo mai scontrati sul campo ma sarà certo una bella lotta”. Cosa è cambiato in Giovanni Fonio in questo inizio di 2020?: “Il fatto di aver conquistato un torneo internazionale mi ha dato maggior convinzione e consapevolezza. Nel mio team è entrata una figura nuova, quella di Gianluca Naso con il quale mi trovo benissimo. Dopo Rivoli farò tre 15.000 $ in Croazia e l’obiettivo è ovviamente far bene, magari ripetere quanto accaduto in Turchia. La classifica mondiale sarà una conseguenza del rendimento che otterrò. La speranza è quella, il prima possibile compatibilmente con il ranking, di misurarmi anche a livello Challenger”.

Il terzo semifinalista è il numero 1 del seeding, Edoardo Lavagno, che senza faticare è salito allo step successivo della rassegna approfittando del forfait per problemi alla schiena di Marco Brugnerotto. Lavagno se la vedrà con un altro torinese e a sua volta sorpresa in positivo del torneo, il 2.3 Tommaso Roggero. Dopo la bella vittoria di ottavi oggi si è ripetuto contro il pari categoria Colacioppo, fermato 6-4 6-3, con due accelerazioni nelle fasi cruciali dei rispettivi set, per il definitivo 6-4 6-3. Il programma di domani prevede le due semifinali del singolare, in contemporanea dalle 11; a seguire le semifinali del doppio. Domenica in mattinata la chiusura del 3.a categoria, dalle 14,30 la finale del singolare Open. A seguire quella del doppio che assegnerà un posto a Roma per il tandem vincente.