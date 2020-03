Davis Cup: Le partite in programma del turno di Qualificazione

Queste le partite in programma da domani fino a sabato per l’accesso alle fasi finali della Davis Cup 2020 in programma nel prossimo mese di Novembre a Madrid.

In Aggiornamento

🇰🇿 Kazakhstan v Netherlands 🇳🇱

Mikhail Kukushkin v Robin Haase

Alexander Bublik v Tallon Griekspoor

Andrey Golubev/Alexander Nedovyesov v Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer

Bublik v Haase

Kukushkin v Griekspoor

🇦🇺 Australia v Brazil 🇧🇷

Jordan Thompson v Thiago Monteiro

John Millman v Thiago Seyboth Wild

James Duckworth/John Peers v Felipe Meligeni Rodrigues Alves/Marcelo Demoliner

Millman v Monteiro

Thompson v Seyboth Wild

🇯🇵 Japan v Ecuador 🇪🇨

Go Soeda v Emilio Gomez

Yasutaka Uchiyama v Roberto Quiroz

Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama v Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo

Uchiyama v Gomez

Soeda v Quiroz

🇭🇺 Hungary vs Belgium 🇧🇪

Attila Balazs vs Ruben Bemelmans

Marton Fucsovics vs Kimmer Coppejans

Attila Balazs/Marton Fucsovics vs Sander Gille/Joran Vliegen

Attila Balazs vs Kimmer Coppejans

Marton Fucsovics vs Ruben Bemelmans

🇦🇹 Austria vs Uruguay 🇺🇾

Dennis Novak vs Martin Cuevas

Jurij Rodionov vs Pablo Cuevas

Oliver Marach/Jurgen Melzer vs Ariel Behar/Pablo Cuevas

Dennis Novak vs Pablo Cuevas

Jurij Rodionov vs Martin Cuevas