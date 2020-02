Coronavirus: Giappone-Ecuador si giocherà a Miki a porte chiuse

L’incontro valido per le Qualificazioni alle Davis Cup Finals 2020 tra Giappone ed Ecuador si svolgerà regolarmente al “Bourbon Beans Dome” di Miki, ma senza spettatori. La decisione è stata presa nella giornata di oggi, mercoledì 26 febbraio, dall’International Tennis Federation (ITF) in seguito ai numerosi casi di Coronavirus che si sono registrati nei pressi della città giapponese candidata ad ospitare il tie.

In accordo con la FederTennis Giapponese ed il Ministero della Salute, nessuno potrà assistere ai cinque match in programma tra il 6 e il 7 marzo prossimo: tutti coloro che hanno acquistato i biglietti saranno rimborsati. Kei Nishikori ritorna a giocare con la maglia del Giappone ad oltre tre anni dall’ultima volta: la stella nipponica, n.31 del ranking ATP, sarà in squadra con Yoshihito Nishioka, Yasutaka Uchiyama, Go Soeda e Ben McLachlan. L’Ecuador, capitanato da Raul Viver, affronterà questa lunghissima trasferta con Emilio Gomez, Roberto Quiroz, Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo e Antonio Cayetano March.