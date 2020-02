Coppa Davis, Italia-Corea del Sud: le scelte dei capitani. Presente Fognini, non c’è Sinner

Sono state rese note le convocazioni per l’incontro di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud, in programma il 6 e 7 marzo 2020 al Tennis Club Cagliari. Il capitano azzurro, Corrado Barazzutti, ha scelto di chiamare in causa Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Simone Bolelli; il capitano sudcoreano Hee Sung Chung, invece, ha deciso di chiamare a raccolta Duckhee Lee, Ji Sung Nam, Yunseong Chung, Min-Kyu Song e Hong Chung.

ITALIA – COREA DEL SUD

Fabio Fognini (numero 11 ATP)Lorenzo Sonego (numero 46 ATP)Gianluca Mager (numero 77 ATP)Stefano Travaglia (numero 84 ATP)Simone Bolelli (numero 465 ATP – doppio numero 73 ATP).

Corea del Sud

Duckhee Lee (numero 235 ATP)

Ji Sung Nam (numero 243 ATP – doppio numero 105 ATP)

Yunseong Chung (numero 334 ATP – doppio numero 283 ATP)

Min-Kyu Song (numero 982 ATP – doppio numero 115 ATP)

Hong Chung (numero 1323 ATP – doppio numero 749).