Challenger Calgary: Il Tabellone Principale. Due azzurri ai nastri di partenza

Challenger Calgary CH | Indoor | $81.240 – Parte Alta

(1) Pospisil, Vasek vs Bye

Sarmiento, Raymond vs Zuk, Kacper

Qualifier vs Sarkissian, Alexander

Bye vs (13) Aragone, JC

(11) Kamke, Tobias vs Bye

Peliwo, Filip vs Yamasaki, Jumpei

(PR) Mott, Blake vs (WC) Galarneau, Alexis

Bye vs (5) Schnur, Brayden

(3) Karlovic, Ivo vs Bye

Peniston, Ryan vs King, Evan

Lock, Benjamin vs Shimabukuro, Sho

Bye vs (14) Blancaneaux, Geoffrey

(9) Lenz, Julian vs Bye

Imai, Shintaro vs Mansouri, Skander

Altamirano, Collin vs Ornago, Fabrizio

Bye vs (8) Rinderknech, Arthur

Challenger Calgary CH | Indoor | $81.240 – Parte Bassa

(6) Kwiatkowski, Thai-Son vs Bye

Caruana, Liam vs Dougaz, Aziz

Grills, Jacob vs Niklas-Salminen, Patrik

Bye vs (10) Cressy, Maxime

(16) Guinard, Manuel vs Bye

Simon, Tobias vs (WC) Baadi, Taha

Takahashi, Yusuke vs Robert, Quentin

Bye vs (4) Ito, Tatsuma

(7) Broady, Liam vs Bye

Brymer, Gage vs (WC) Diallo, Gabriel

Chappell, Nick vs (WC) Peck, Joshua

Bye vs (12) Santillan, Akira

(15) Oliveira, Goncalo vs Bye

Descotte, Matias Franco vs (WC) Harper, Cleeve

Bourchier, Harry vs Qualifier

Bye vs (2) Soeda, Go