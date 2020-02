Nuovo video divertente di Djokovic: resiste un minuto in un torrente gelato

Dopo gli scambi tennistici notturni per le strade di Belgrado, Djokovic diffonde un nuovo video davvero singolare. Il n.1 del mondo ha lanciato una divertente sfida ai suoi seguaci o semplici curiosi: resistere un minuto in “ammollo” in un torrente ghiacciato! Non ha raccontato dove si trovasse, presumibilmente nella natia Serbia, ma il campione si è tolto l’accappatoio e si seduto nell’acqua corrente gelata, con intorno anche un po’ di neve ghiacciata. “Tutto è possibile, Idemo!!!” ha urlato Novak una volta uscito dal fiume.

Il video sta facendo il giro del mondo sui vari social, tra cui quello della ITF, con l’hashtag #NoleChallenge.

“Over one minute in an icy river

Are you up to the #NoleChallenge?”

Chi avrà il coraggio di tentare l’impresa?

Over one minute in an icy river 😰 Are you up to the #NoleChallenge? 🎥 @DjokerNole/IG pic.twitter.com/tC5GPIeL7s — ITF (@ITF_Tennis) February 21, 2020

Marco Mazzoni