ATP Rio de Janeiro: I risultati con il dettaglio del Primo Turno. Bene Mager che elimina Ruud e Sonego al secondo turno. Fuori gli altri tre azzurri

R2: (1)Dominic Thiem (AUT) vs Jaume Munar (ESP) [2-0]

R2: (Q)Joao Domingues (POR) vs (Q)Gianluca Mager (ITA) [1-1]

R2: Thiago Monteiro (BRA) vs (LL)Attila Balazs (HUN)

R2: (Q)Pedro Martinez Portero (ESP) vs Pablo Andujar (ESP) [0-2]

R2: (WC)Carlos Alcaraz Garfia (ESP) vs (Q)Federico Coria (ARG)

R2: Federico Delbonis (ARG) vs (3)Christian Garin (CHI) [1-2]

R2: (5)Borna Coric (CRO) vs (WC)Thiago Seyboth Wild (BRA)

R2: Lorenzo Sonego (ITA) vs (2)Dusan Lajovic (SRB) [0-1]

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.759.905 – 1° Turno

Quadra Guga Kuerten – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [5] Borna Coric vs Juan Ignacio Londero



ATP Rio de Janeiro Borna Coric [5] Borna Coric [5] 7 7 Juan Ignacio Londero Juan Ignacio Londero 6 5 Vincitore: B. CORIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 6-5 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 J. Ignacio Londero 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 B. Coric 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 5-3 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 J. Ignacio Londero 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 J. Ignacio Londero 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 J. Ignacio Londero 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Ignacio Londero 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [1] Dominic Thiem vs [WC] Felipe Meligeni Rodrigues Alves (non prima ore: 23:00)



ATP Rio de Janeiro Dominic Thiem [1] Dominic Thiem [1] 6 4 6 Felipe Meligeni Rodrigues Alves Felipe Meligeni Rodrigues Alves 2 6 1 Vincitore: D. THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

3. [4] Guido Pella vs Thiago Monteiro



ATP Rio de Janeiro Guido Pella [4] Guido Pella [4] 7 4 6 Thiago Monteiro Thiago Monteiro 5 6 7 Vincitore: T. MONTEIRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Pella 15-0 30-0 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Pella 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 G. Pella 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Monteiro 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Pella 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 6-5 → 7-5 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 G. Pella 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 G. Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Monteiro 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Pella 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 G. Pella 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Quadra 1 – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. Marco Cecchinato vs [2] Dusan Lajovic



ATP Rio de Janeiro Marco Cecchinato Marco Cecchinato 4 7 1 Dusan Lajovic [2] Dusan Lajovic [2] 6 6 6 Vincitore: D. LAJOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 D. Lajovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Lajovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [Q] Gianluca Mager vs [8] Casper Ruud



ATP Rio de Janeiro Gianluca Mager Gianluca Mager 7 7 Casper Ruud [8] Casper Ruud [8] 6 5 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Mager 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Mager 40-0 40-15 1-1 → 2-1 G. Mager 0-15 0-30 0-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* ace 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 G. Mager 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 G. Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Pablo Cuevas / Fernando Verdasco vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo



Il match deve ancora iniziare

Quadra 2 – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [LL] Attila Balazs vs Pablo Cuevas



ATP Rio de Janeiro Attila Balazs Attila Balazs 6 6 Pablo Cuevas Pablo Cuevas 4 3 Vincitore: A. BALAZS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Balazs 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Balazs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Balazs 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Balazs 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Cuevas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Leonardo Mayer vs Lorenzo Sonego



ATP Rio de Janeiro Leonardo Mayer Leonardo Mayer 1 7 4 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 5 6 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Mayer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 L. Mayer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Sonego 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace ace 1-5 → 1-6 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-4 → 1-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-3 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. Maximo Gonzalez / Fabrice Martin vs Pablo Andujar / Roberto Carballes Baena



ATP Rio de Janeiro Maximo Gonzalez / Fabrice Martin Maximo Gonzalez / Fabrice Martin 6 7 Pablo Andujar / Roberto Carballes Baena Pablo Andujar / Roberto Carballes Baena 4 5 Vincitori: GONZALEZ / MARTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Gonzalez / Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Gonzalez / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Gonzalez / Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 P. Andujar / Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 M. Gonzalez / Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Gonzalez / Martin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / Martin 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 P. Andujar / Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Gonzalez / Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Gonzalez / Martin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 M. Gonzalez / Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 M. Gonzalez / Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 P. Andujar / Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Quadra 4 – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. Jaume Munar vs Salvatore Caruso



ATP Rio de Janeiro Jaume Munar Jaume Munar 7 6 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 5 4 Vincitore: J. MUNAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Caruso 15-0 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 J. Munar 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Caruso 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [Q] Joao Domingues vs [SE] Pedro Sousa



ATP Rio de Janeiro Joao Domingues Joao Domingues 7 6 Federico Gaio Federico Gaio 6 4 Vincitore: J. DOMINGUES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 J. Domingues 15-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Gaio 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Domingues 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Domingues 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* df 7-7* 8*-7 df 8*-8 df 9-8* 6-6 → 7-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Domingues 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Domingues 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Domingues 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Domingues 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [Q] Salvatore Caruso / Federico Gaio vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar