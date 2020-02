Challenger Bergamo: Il Tabellone Principale. Lorenzo Giustino e Roberto Marcora guidano il seeding. Tanti azzurri al via

Challenger Bergamo CH | Indoor | e46.600 – Parte Alta

(1) Giustino, Lorenzo vs Bye

Gakhov, Ivan vs Serdarusic, Nino

Grenier, Hugo vs Pecotic, Matija

Bye vs (15) Gaston, Hugo

(9) Viola, Matteo vs Bye

Brancaccio, Raul vs Celikbilek, Altug

Durasovic, Viktor vs (WC) Nardi, Luca

Bye vs (5) Ilkel, Cem

(3) Ferreira Silva, Frederico vs Bye

Crepatte, Baptiste vs Musetti, Lorenzo

Michalski, Daniel vs (WC) Maestrelli, Francesco

Bye vs (14) Bourgue, Mathias

(12) Safiullin, Roman vs Bye

Fatic, Nerman vs Nedovyesov, Aleksandr

Marchenko, Illya vs Pellegrino, Andrea

Bye vs (8) Moriya, Hiroki

Challenger Bergamo CH | Indoor | e46.600 – Parte Bassa

(6) Lestienne, Constant vs Bye

Arnaboldi, Andrea vs Klein, Lukas

Molcan, Alex vs Vavassori, Andrea

Bye vs (11) Kolar, Zdenek

(16) Baldi, Filippo vs Bye

Qualifier vs Ocleppo, Julian

Qualifier vs (WC) Borg, Leo

Bye vs (4) Trungelliti, Marco

(7) Couacaud, Enzo vs Bye

Galovic, Viktor vs Jecan, Alexandru

Ornago, Fabrizio vs Vanni, Luca

Bye vs (10) Lamasine, Tristan

(13) Krstin, Pedja vs Bye

(WC) Gigante, Matteo vs De Greef, Arthur

Zeppieri, Giulio vs (WC) Cobolli, Flavio

Bye vs (2) Marcora, Roberto