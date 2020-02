Stefano Napolitano per problemi al gomito dovrà stare fuori dal circuito per almeno sei mesi

Stefano Napolitano è stato operato al gomito destro la scorsa settimana.

L’azzurro dovrà stare fermo almeno per i prossimi 6 mesi.

Al quotidiano “La Stampa” dichiara: “Il dolore non è diminuito e il percorso conservativo che ho seguito negli ultimi mesi non ha funzionato. Ho effettuato diverse terapie, ma i miglioramenti non ci sono stati, significa che il legamento è lesionato.

Voglio prendermi tutto il tempo possibile per risolvere completamente il problema e non rischiare dopo. Tornare in campo è importante, ma lo è di più guarire sotto ogni punto di vista.”