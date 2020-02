Challenger Bangalore: Il Main Draw. Diversi azzurri al via

Challenger Bengaluru CH | Cemento | $162.480 – Parte Alta

(1) Berankis, Ricardas vs Bye

Masur, Daniel vs Qualifier

Kavcic, Blaz vs Mukund, Sasikumar

Bye vs (13) Ivashka, Ilya

(10) Zhang, Zhizhen vs Bye

Qualifier vs Ocleppo, Julian

Rawat, Sidharth vs Gojo, Borna

Bye vs (5) Vesely, Jiri

(4) Duckworth, James vs Bye

(WC) Dev, S D Prajwal vs Sultanov, Khumoyun

Maamoun, Karim-Mohamed vs Ferreira Silva, Frederico

Bye vs (15) Coppejans, Kimmer

(9) Fabbiano, Thomas vs Bye

Lokoli, Laurent vs Pavlasek, Adam

Karatsev, Aslan vs Myneni, Saketh

Bye vs (6) Donskoy, Evgeny

Challenger Bengaluru CH | Cemento | $162.480 – Parte Bassa

(7) Gunneswaran, Prajnesh vs Bye

Bobrov, Bogdan vs Pecotic, Matija

Ramanathan, Ramkumar vs Bonzi, Benjamin

Bye vs (12) Milojevic, Nikola

(16) Rosol, Lukas vs Bye

(WC) Kaliyanda Poonacha, Niki vs (WC) Kalyanpur, Adil

Safranek, Vaclav vs Ornago, Fabrizio

Bye vs (3) Sugita, Yuichi

(8) Nagal, Sumit vs Bye

(WC) Kadhe, Arjun vs Jaziri, Malek

Orlov, Vladyslav vs (WC) Prabodh, Suraj R

Bye vs (11) Rola, Blaz

(14) Safwat, Mohamed vs Bye

Ebden, Matthew vs Yang, Tsung-Hua

Baldi, Filippo vs Karlovskiy, Evgeny

Bye vs (2) Travaglia, Stefano