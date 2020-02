Notizie dal Mondo: Il nuovo record di Roger Federer. Il medical timeout di Novak Djokovic. Cecchnato manca tre match point e una curiosità su Dominic Thiem

Novak Djokovic ha parlato del medical timeout chiamato nel corso della finale dell’Australian Open: “Non mi sentivo bene.

Quando sei così devi accettare questa situazione e pensare positivo. Devi combattere e andare avanti. Nel quarto set ho visto delle opportunità e le ho colte poi sono stato bene e sono riuscito a portare a casa questa partita.”

Nuovo record per Roger Federer.

Federer ha disputato ben 18 stagioni consecutive raggiungendo almeno una semifinale in un torneo del Grande Slam, record che lo svizzero già deteneva e che difficilmente sarà eguagliato, anche dagli altri due top, come Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Federer ha la leadership in questa classifica davanti ad André Agassi, fermo a quota 15 e Jimmy Connors a quota 14. Novak Djokovic e Rafael Nadal sono invece entrambi fermi a quota 13.

Il tennista brasiliano Thiago Monteiro si è riconfermato campione del torneo challenger di Punta del Este in Uruguay dopo aver battuto il nostro Marco Cecchinato, in tre set, con i parziali di 7-6 (3), 6-7 (6) e 7-5, vincendo il quinto titolo in carriera nel circuito challenger.

Monteiro ha annullato sul 4 a 5 e servizio a disposizione nel terzo set ben tre palle match all’azzurro prima poi di vincere la partita per 7 a 5.

Dominic Thiem, 26 anni, ha un piccolo record negativo.

Dopo aver perso le finali del Roland Garros nel 2018 e nel 2019, l’austriaco è stato sconfitto ieri nella finale degli Australian Open 2020 ed è diventato il sesto tennista della storia a perdere le sue prime tre finali nei tornei del Grande Slam.

Ivan Lendl e Andy Murray persero le prime quattro prima di vincere il primo Slam e Tony Roche non ne vinse nessuno.