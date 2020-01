Austalian Open: Dominic Thiem entra nella storia del suo paese. Primo giocatore a disputare la finale a Melbourne (con il video della semifinale)

Per la prima volta nella storia un tennista austriaco si è qualificato per la finale degli Australian Open. A riuscire nell’impresa è stato Dominic Thiem (ATP 5), che si è guadagnato il diritto di contendere il titolo a Novak Djokovic (2), vittorioso in semifinale su Roger Federer (3), battendo per 3-6 6-4 7-6 (7/3) 7-6 (7/4) in 3h42′ il tedesco Alexander Zverev (7).

Reduce dalla vittoriosa impresa nei quarti contro il numero uno al mondo Rafael Nadal, Thiem ha iniziato il match un po’ contratto, perdendo per ben tre volte il servizio (contro un solo break realizzato) nel primo set ed andando subito sotto all’inizio del secondo. Un’interruzione del gioco di una decina di minuti, dovuta allo spegnimento di alcuni riflettori della Rod Laver Arena, ha però permesso al nativo di Vienna di cambiare marcia e di portarsi avanti per 3-1. Ripreso sul 3-3 da Zverev, Thiem ha subito firmato un altro break che l’ha lanciato alla conquista del set.

La combattutissima terza frazione si è chiusa al tie-break, che l’austriaco, sofferente per dei problemi allo stomaco, ha chiuso in suo favore proprio come aveva fatto nei tre giocati nel turno precedente contro Nadal. Il quarto set non è stato diverso, visto che ancora una volta a regnare è stato grande equilibrio: nessuno è riuscito a strappare il servizio all’avversario e si è così arrivati per la seconda volta al tie-break, vinto nuovamente da Thiem, che ha così staccato il biglietto per la sua terza finale in uno Slam.

