Challenger Newport Beach: Il Tabellone Principale. Andreas Seppi testa di serie n.5

Challenger Newport Beach CH | Cemento | $162.480 – Parte Alta

(1/WC) Fritz, Taylor vs Bye

(WC) Nanda, Govind vs Qualifier

Young, Donald vs Nakashima, Brandon

Bye vs (13) Krueger, Mitchell

(9) McDonald, Mackenzie vs Bye

King, Kevin vs (PR) Sarmiento, Raymond

Aragone, JC vs Uchida, Kaichi

Bye vs (5) Seppi, Andreas

(3) Kecmanovic, Miomir vs Bye

Watanuki, Yosuke vs Mansouri, Skander

Galan, Daniel Elahi vs Ward, James

Bye vs (14) Molleker, Rudolf

(12) Copil, Marius vs Bye

(WC) Redlicki, Michael vs Harrison, Ryan

Qualifier vs Eubanks, Christopher

Bye vs (8) Jung, Jason

Challenger Newport Beach CH | Cemento | $162.480 – Parte Bassa

(7) Giron, Marcos vs Bye

Ehrat, Sandro vs Korda, Sebastian

Escobedo, Ernesto vs Bellucci, Thomaz

Bye vs (10) Klahn, Bradley

(16) Polansky, Peter vs Bye

(WC) Blanch, Ulises vs Vukic, Aleksandar

Quiroz, Roberto vs Escobar, Gonzalo

Bye vs (4) Johnson, Steve

(6) Schnur, Brayden vs Bye

Cressy, Maxime vs Oliveira, Goncalo

Altamirano, Collin vs Kwiatkowski, Thai-Son

Bye vs (11) Gomez, Emilio

(15) Istomin, Denis vs Bye

Popko, Dmitry vs Bangoura, Sekou

Cid Subervi, Roberto vs Tabilo, Alejandro

Bye vs (2/WC) Tiafoe, Frances