Da Melbourne: Roger Federer “È stata davvero dura questa sera. E per fortuna c’era il super tie-break, altrimenti avrei perso”

Roger Federer : “È stata davvero dura questa sera. E per fortuna c’era il super tie-break, altrimenti avrei perso.

Stavo già pensando a come avrei dovuto spiegare la mia sconfitta in conferenza stampa. La partita è stata in bilico sino alla fine. Ho anche avuto un po’ di fortuna, forse. Ho dovuto mantenere altissima la concentrazione fino all’ultimo punto. Ad ogni modo non mi sono mai sentito particolarmente a mio agio, perché John è stato bravissimo a mantenermi sulla difensiva proprio fino agli ultimi punti. Ma lì poi ha fatto delle scelte sbagliate”.