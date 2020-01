Da Melbourne: Matteo Berrettini “Ho perso per una palla, per cui devo ripartire dal fatto che ero riuscito a rimettere in piedi un match che qualche mese fa non sarei riuscito a riaprire” (con il video della partita)

Matteo Berrettini : “Chiedo sempre tanto a me stesso ma mi devo tranquillizzare. Non troppo perché altrimenti vengono meno gli stimoli. Ho perso per una palla, per cui devo ripartire dal fatto che ero riuscito a rimettere in piedi un match che qualche mese fa non sarei riuscito a riaprire e dal quale devo quindi ricavare aspetti positivi.”

“Guardate Thiem: lo scorso anno ha vissuto la miglior stagione della sua carriera eppure in un paio di Slam ha perso al primo turno. Insomma, una sconfitta del genere ci può stare”.