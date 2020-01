Da Melbourne: Dichiarazioni Italiani (In aggiornamento). Fognini “Se fossi il direttore di un torneo non lo vorrei in tabellone uno come Opelka”. Parlano anche Jannik Sinner e Camila Giorgi

Fabio Fognini: “Se fossi il direttore di un torneo non lo vorrei in tabellone uno come Opelka, perché con quel servizio può battere chiunque, anche giocatori molto più bravi e belli da vedere. Temo che il tennis stia andando in quella direzione, ma per fortuna prima che ci arriverà io sarò già un ex”.

Ieri non ho giocato male, facevo il mio, ma lui giocava davvero bene. L’americano è probabilmente il migliore tra i giocatori molto alti che ci sono nel circuito, perché oltre a servire bene è anche molto solido da fondocampo. Ieri, per esempio, da fondocampo ha giocato meglio di me. Fortunatamente oggi ho servito bene per tutto il match ed ho risposto ugualmente bene, soprattutto sulla seconda di servizio”.

Camila Giorgi: “La prima partita è sempre un po’ complicata in un torneo, ma in campo mi sono sentita bene, anche se c’è sempre qualcosa su cui lavorare. Quest’inverno ho fatto una preparazione molto lunga, ho lavorato su tante cose, in particolar modo la continuità, ed anche tutti gli aspetti che mi mancavano non avendo giocato per diversi mesi.

Ho cambiato un po’ il movimento del servizio, che ora è più compatto. La mia prossima avversaria? Una tra Vondrousova e Kuznetsova. Non so come giocano, non mi intendo tanto di tennis, so che una è mancina e l’altra è destra. Ma io cerco di pensare a me stessa, e al gioco che devo fare. Ora il problema al polso è finito, sto bene”: