ATP Doha: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali

ATP Doha 250 | Cemento | $1.325.200 – Quarti di Finale e Semifinali

CENTER COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Corentin Moutet vs Fernando Verdasco



ATP Doha Corentin Moutet Corentin Moutet 6 4 6 Fernando Verdasco Fernando Verdasco 4 6 4 Vincitore: C. MOUTET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 5-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 F. Verdasco 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 F. Verdasco 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 F. Verdasco 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Stan Wawrinka vs Aljaz Bedene



ATP Doha Stan Wawrinka [1] Stan Wawrinka [1] 0 0 Aljaz Bedene • Aljaz Bedene 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bedene 0-0

3. Miomir Kecmanovic vs Pierre-Hugues Herbert OR [2] Andrey Rublev



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Stan Wawrinka OR Aljaz Bedene vs [Q] Corentin Moutet OR Fernando Verdasco



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Pierre-Hugues Herbert vs [2] Andrey Rublev



ATP Doha Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 4 3 Andrey Rublev [2] Andrey Rublev [2] 6 6 Vincitore: A. RUBLEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Herbert 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. Herbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Herbert 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Herbert 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Herbert 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Frederik Nielsen / Tim Puetz OR Luke Bambridge / Santiago Gonzalez vs [3] Rohan Bopanna / Wesley Koolhof OR [2] Henri Kontinen / Franko Skugor



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Frederik Nielsen / Tim Puetz vs Luke Bambridge / Santiago Gonzalez



ATP Doha Frederik Nielsen / Tim Puetz Frederik Nielsen / Tim Puetz 6 2 4 Luke Bambridge / Santiago Gonzalez Luke Bambridge / Santiago Gonzalez 2 6 10 Vincitori: BAMBRIDGE / GONZALEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 L. Bambridge / Gonzalez 0-1 F. Nielsen / Puetz 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 ace 2-4 df 2-5 2-6 2-7 3-7 4-7 4-8 4-9 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Nielsen / Puetz 0-15 0-30 df 0-40 2-5 → 2-6 L. Bambridge / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Nielsen / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 L. Bambridge / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Nielsen / Puetz 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Bambridge / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Nielsen / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 L. Bambridge / Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Nielsen / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Bambridge / Gonzalez 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 5-2 F. Nielsen / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Bambridge / Gonzalez 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 F. Nielsen / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Bambridge / Gonzalez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 1-1 → 2-1 F. Nielsen / Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Bambridge / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

COURT 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] Rohan Bopanna / Wesley Koolhof vs [2] Henri Kontinen / Franko Skugor