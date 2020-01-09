WTA Auckland: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale

Serena Williams nella foto
WTA Auckland International | Cemento | $275.000 – Quarti di Finale
Stadium – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. Jessica Pegula vs Alizé Cornet
WTA Auckland
Jessica Pegula•
0
6
3
Alizé Cornet
0
0
2
Vincitore: J. PEGULA per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Cornet
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Cornet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Pegula
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
A. Cornet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Cornet
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
4-0 → 5-0
J. Pegula
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
A. Cornet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
A. Cornet
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
2. [1] Serena Williams vs Laura Siegemund
WTA Auckland
Serena Williams [1]
0
0
Laura Siegemund•
0
0
3. [5] Caroline Wozniacki vs [4] Julia Goerges (non prima ore: 03:30)
Il match deve ancora iniziare
4. [3] Amanda Anisimova vs [WC] Eugenie Bouchard (non prima ore: 07:00)
Il match deve ancora iniziare
5. Serena Williams / Caroline Wozniacki vs Kirsten Flipkens / Alison Van Uytvanck
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit