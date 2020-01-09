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WTA Auckland: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale

09/01/2020 22:49 Nessun commento
Serena Williams nella foto
Serena Williams nella foto

NZL WTA Auckland International | Cemento | $275.000 – Quarti di Finale

Stadium – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. Jessica Pegula USA vs Alizé Cornet FRA

WTA Auckland
Jessica Pegula
0
6
3
Alizé Cornet
0
0
2
Vincitore: J. PEGULA per ritiro
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2. [1] Serena Williams USA vs Laura Siegemund GER

WTA Auckland
Serena Williams [1]
0
0
Laura Siegemund
0
0
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3. [5] Caroline Wozniacki DEN vs [4] Julia Goerges GER (non prima ore: 03:30)

Il match deve ancora iniziare

4. [3] Amanda Anisimova USA vs [WC] Eugenie Bouchard CAN (non prima ore: 07:00)

Il match deve ancora iniziare

5. Serena Williams USA / Caroline Wozniacki DEN vs Kirsten Flipkens BEL / Alison Van Uytvanck BEL

Il match deve ancora iniziare

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