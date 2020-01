ATP Cup: Il programma di Venerdì 10 Gennaio. In campo anche Rafael Nadal e Novak Djokovic

Sede – Sydney – Quarti di Finale

Serbia vs Canada

Belgio vs Spagna

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. Dusan Lajovic vs Felix Auger-Aliassime

2. Novak Djokovic vs Denis Shapovalov

3. Novak Djokovic / Viktor Troicki vs Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov

4. Steve Darcis vs Roberto Bautista Agut (non prima ore: 08:00)

5. David Goffin vs Rafael Nadal (non prima ore: 09:30)

6. Sander Gille / Joran Vliegen vs Pablo Carreno Busta / Rafael Nadal