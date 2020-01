ATP Cup: I risultati completi del Day 6. La Spagna ai quarti di finale

La Spagna di Rafael Nadal (ATP 1) si è qualificata per i quarti di finale della prima edizione dell’ATP Cup grazie al primo posto nel Gruppo B dopo il successo sul Giappone. Il maiorchino ha faticato più del previsto per avere ragione di Yoshihito Nishioka (72) per 7-6 (7/4) 6-4, mentre Roberto Bautista Agut (10) ha assicurato il passaggio del turno con un più facile 6-2 6-4 su Go Soeda (119).

Già qualificata, al pari di Russia, Gran Bretagna e Australia, la Serbia ha battuto 2-1 il Cile con Novak Djokovic (2) che ha liquidato con un doppio 6-3 Cristian Garin (33). Altra sconfitta per l’Austria (2-1 con la Polonia) e per Dominic Thiem (4), superato 4-6 6-4 7-6 (7/5) da Hubert Hurkacz (37).