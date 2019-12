Esibizione Abu Dhabi: Domani si parte con i quarti di finale. Rublev rimpiazza Monfils. Khachanov invece Medvedev

Parte domani il torneo di esibizione di Abu Dhabi che per la prima volta si svolgerà prima di Natale.

Dopo il forfait di Medvedev per un problema fisico il suo posto è stato preso dal russo Khachanov che sfiderà Chung.

Andrey Rublev, invece, ha rimpiazzato Gael Monfils.

Novak Djokovic e Rafael Nadal sono già in semifinale e sfideranno rispettivamente i vincitori dei match tra Tsitsipas vs Rublev e Khachanov vs Chung.

Le partite di domani con gli orari e i favoriti

13:00 QF Rublev – Tsitsipas (2-1) – 2.69 1.43

15:00 QF Khachanov – Chung (0-0) – 1.43 2.73

Tabellone Abu Dhabi

(1) Djokovic Bye

Stefanos Tsitsipas vs Andrey Rublev

Karen Khachanov vs Hyeon Chung

(2) Nadal Bye