Marion Viertler vince il torneo del Cairo partendo dalle qualificazioni. Primo successo ITF in Carriera

Grandissima prova di Marion Viertler in Egitto. Domenica mattina la 18enne di Silandro si è aggiudicato il 15.000 dollari ITF del Cairo.

Per la tennista del TC Merano un incredibile successo nella sua ancora giovane carriera. Viertler ha giocato appena il suo terzo torneo ITF in carriera, dopo essere stata eliminata ad Ortisei sia nel 2016 che l’anno scorso nel primo turno delle qualificazioni. L’azzurra si è migliorata partita dopo partita ed oggi ha festeggiato la sua settima vittoria di fila al Cairo.

Dopo aver superato le qualificazioni, la Viertler ha eliminato uno dopo l’altro la svizzera Nadine Keller (WTA 1156), la testa di serie numero 8 russa Sofia Dmitrieva (WTA 1113), il numero 4 del seeding, Lexie Stevens (WTA 693) e ieri la spagnola Carlota Martinez Cirez (WTA 1228). Oggi la Viertler ha dominato anche la finale contro la beniamina locale Lamis Alhussein Abdel Aziz (WTA 780), numero 6 del tabellone. Nel primo set la tennista di Silandro è scappata subito sul 3-1, imponendosi poco dopo per 6-1. Nella seconda frazione di gioco la Viertler era già sotto per 4-2, poi ha conquistato quattro giochi di fila per il 6-4 finale. Una settimana incredibile per la Viertler, che si aggiudica nella sua prima finale ITF subito il trofeo. Piccolo dettaglio: la caldarese Verena Meliss e la gardenese Verena Hofer hanno conquistato rispettivamente zero ed una finale ITF in carriera. Meliss sta però ancora inseguendo il suo primo successo. Grazie a questo trionfo, la Viertler si porta a casa anche 10 punti WTA, con i quali entrerà nei Top 1050 del mondo.

“Sono contentissima della vittoria. Purtroppo non posso festeggiare troppo, perché nel pomeriggio scendo nuovamente in campo a disputare le qualificazioni. Però mi sento bene e spero di ripetermi anche la prossima settimana”, queste le parole della Viertler.