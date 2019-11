Mubadala World Tennis Championship – Abu Dhabi: Ecco i partecipanti. Quest’anno il torneo si disputerà prima di Natale

Stefanos Tsitsipas si unisce a Rafael Nadal, Novak Djokovic, Gael Monfils, Daniil Medvedev in campo maschile e a Maria Sharapova e Amanda Anisimova in quello femminile per disputare la consueta esibizione di Abu Dhabi.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà dal 19 al 21 dicembre 2019, per la prima volta prima di Natale.