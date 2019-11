Davis Cup Finals: Argentina-Germania, doppio da record. Vincono Serbia e Gran Bretagna

Esordio agevole nella “nuova” Coppa Davis per la Serbia: Filip Krajinovic e Novak Djokovic hanno vinto agevolmente i rispettivi match di singolare contro i giapponesi Yuichi Sugita (6-2 6-4) e Yoshihito Nishioka (6-1 6-2), più complicato invece il doppio nel quale Janko Tipsarevic e Viktor Troicki si sono imposti in due tiebreak su Ben McLachlan e Yasutaka Uchiyama. La compagine nipponica incappa nel secondo ko consecutivo e saluta il torneo, la Serbia si giocherà invece il primato del Gruppo A con la Francia.

SERBIA – GIAPPONE 3-0

Filip Krajinovic (SRB) b. Yuichi Sugita (JPN) 6-2 6-4

Novak Djokovic (SRB) b. Yoshihito Nishioka (JPN) 6-1 6-2

Janko Tipsarevic/Viktor Troicki (SRB) b. Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama (JPN) 7-6(5) 7-6(4)

GRUPPO A W L RUBBERS W/L SERBIA 1 0 3-0 FRANCIA 1 0 2-1 GIAPPONE 0 2 1-5

Battuta d’arresto per l’Argentina che, dopo il convincente 3-0 sul Cile, si arrende al cospetto della Germania: pratica già chiusa dagli uomini di Kohlmann dopo i singolari vinti da Philipp Kohlschreiber (1-6 6-3 6-4) e Jan-Lennard Struff (6-3 7-6). E’ durato oltre tre ore, in chiusura di programma, il doppio tra Gonzalez/Mayer e Krawietz/Mies: dopo tre ore e 18 minuti, tre lottatissimi tiebreak (l’ultimo si è concluso 20-18) e 261 punti giocati, con il parziale decisivo durato quasi un’ora e mezza, ha trionfato la coppia tedesca che ha anche annullato sei match point ai sudamericani nel tiebreak del terzo set.

ARGENTINA – GERMANIA 0-3

Philipp Kohlschreiber (GER) b. Guido Pella (ARG) 1-6 6-3 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) b. Diego Schwartzman (ARG) 6-3 7-6(8)

Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER) b. Maximo Gonzalez/Leonardo Mayer (ARG) 6-7(4) 7-6(2) 7-6(18)

GRUPPO C W L RUBBERS W/L ARGENTINA 1 1 3-3 GERMANIA 1 0 3-0 CILE 0 1 0-3

Botta e risposta in avvio di giornata tra Gran Bretagna e Olanda. Inglesi subito avanti con Andy Murray, abile a superare Tallon Griekspoor al tiebreak del terzo parziale dopo una battaglia durata ben due ore e 51 minuti; nel secondo singolare, Robin Haase ha sconfitto Daniel Evans, ottenendo il secondo successo consecutivo dopo quello di ieri contro il kazako Alexander Bublik e regalando così agli “orange” il punto dell’uno a uno. A decretare la squadra vincitrice è stato il doppio che ha premiato Jamie Murray e Neal Skupski: due set a zero per i britannici su Koolhof/Rojer.

La Nazionale guidata da Leon Smith si contenderà il primato nel Gruppo E nello spareggio di domani col Kazakistan: l’Olanda, invece, abbandona la competizione.

GRAN BRETAGNA – OLANDA 2-1

Andy Murray (GBR) b. Tallon Griekspoor (NED) 6-7(7) 6-4 7-6(5)

Robin Haase (NED) b. Daniel Evans (GBR) 3-6 7-6(5) 6-4

Jamie Murray/Neal Skupski (GBR) b. Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer (NED) 6-4 7-6(6)