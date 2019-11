Open Court: i Challenger stanno già “stretti” a Sinner? La capacità di apprendimento di Jannik (di Marco Mazzoni)

La domanda del titolo è una piccola provocazione. L’ascesa di Jannik Sinner è talmente prorompente da spingerci a sognare, visto il livello tecnico ed agonistico del nostro fenomenale atleta. Chi era a Milano alle NextGen Finals ha potuto vedere, letteralmente giorno dopo giorno, come il tennis di Jannik migliora di partita in partita. Una delle qualità più sorprendenti e potenzialmente esplosive di Sinner è la sua incredibile capacità di apprendimento. Sono passati solo 9 mesi dal suo debutto nel tennis importante in quel di Bergamo. Boom! Sei vittorie, una più bella dell’altra, fino a vincere il titolo a soli 17 anni. Nella stagione ha vinto altri tornei, ha debuttato negli ATP, nel Masters 1000 di Roma, negli Slam a US Open superando di slancio le qualificazioni. Ha raggiunto la semifinale ad Anversa umiliando un attonito Monfils, in piena corsa per le ATP Finals. Alle NextGen ha travolto gli avversari, incluso il n.18 del mondo De Minaur (con 3 titoli in stagione), con un tennis di enorme intensità e qualità. Dallo scorso febbraio, in pochi mesi, il tennis di Sinner è totalmente cambiato, cresciuto in modo esponenziale. Jannik sta terminando la stagione ad Ortisei, nel suo Sud Tirol, dando la sensazione di possedere già un livello di gioco superiore al livello del torneo, o almeno di sicuro nei suoi primi turni.

Quindi niente più Challenger? Qual è l’obiettivo a breve di Sinner? Di sicuro lui e tutto il team Piatti pensano in grande. Giustamente in grande. L’ha dichiarato senza mezzi termini in una video intervista pubblicata sul sito ATP: è consapevole di aver talento, vuol vincere i grandissimi tornei e puntare ad essere il migliore del mondo. Se si ambisce al massimo, non ha senso trincerarsi dietro una falsa modestia. Jannik è forte, a volte in campo mi sembra talmente completo da “farmi paura”. In oltre 30 anni di passione tennistica, mai ho osservato un azzurro tanto bravo alla sua età, un concentrato così alto di talento tecnico, attitudine mentale e coordinazione motoria. “Sky is the limit” dicono gli anglosassoni. Sarebbe sbagliato immaginarlo già a vincere i grandi tornei a brevissimo, ma è giusto puntare in alto, e saper reggere la pressione motivandosi ad arrivare al massimo è un altro segnale di forza.

Prima delle finali NextGen Piatti ha annunciato che nel 2020 si proverà a giocare solo ATP, sperando in qualche wild card nei 250 europei e in buoni risultati ad inizio anno per crescere ancora nel ranking. Programmazione giusta, sempre rispetto agli obiettivi, ossia puntare al massimo. Ma il vero obiettivo a breve per Jannik, come lui stesso a detto sabato sera a Milano dopo aver vinto il torneo, è quello di testare il suo livello e mantenerlo alto al massimo. Negli ATP disputati quest’autunno, ha toccato un livello di gioco notevolissimo, già da top30 del ranking. Ampiamente. Però, come è normale che sia vista la giovanissima età e la scarsa esperienza, non è facile tenere il suo livello massimo ogni giorno, e tenerlo all’interno della stessa partita. Questo è il suo prossimo step: aumentare la quantità di prestazione massima. Tenere match dopo match un minutaggio maggiore del suo miglior tennis, eliminare le pause, riprendersi dai momenti complicati senza uscire dalla partita. Per far questo, ottimo giocare tornei di massimo livello (ATP), in modo da confrontarsi con giocatori “fatti”, di alto livello, che ti propongono ogni volta una sfida diversa. Giocando gli ATP, i rivali inizieranno a conoscere il suo tennis, e lo affronteranno con tattiche ideali a metterlo in difficoltà (molti cambi di ritmo, palle arrotate, ecc). Affrontando queste situazioni disparate, di massimo livello, Jannik potrà confrontare il proprio livello e studiare. Imparare dagli avversari, dai propri errori. Sta già dimostrando una capacità di analisi nella partita formidabile, e questo è forse – su tutti – l’ingrediente del suo talento che mi lascia più “tranquillo” sul suo futuro prossimo. Un ragazzo dotato di qualità fisiche innate, su cui si è lavorato davvero bene sul piano tecnico, e che ha un’attitudine ad apprendere e ripetere in partita tanto elevata, non può non arrivare a grande livello.

Quindi solo ATP? Forse, ma personalmente credo che ancora, magari per la prima parte del 2020, giocare anche i Challenger possa essere funzionale. Per due semplici motivi.

1) Vincere aiuta sempre a vincere. Se alzando il livello dei tornei disputati Jannik entrasse in una spirale di sconfitte, anche solo una piccola serie, potrebbe entrare in un breve circolo vizioso di nervosismo che lo non aiuterebbe a migliorare. Alla fine il risultato in torneo conta, è tutto. Non trovarlo per diverse settimane consecutive rischia di far salire la tensione in partita, e visto come ora affronta bene la gara, giocando ed apprendendo con buona serenità e grande lucidità, è bene che questo incantesimo non di rompa.

2) Giocando con un livello non dico basso ma “gestibile”, può provare colpi e soluzioni, con un piccolo margine per rientrare in partita quando le cose nuove non danno frutti. Questo per tornare al punto precedente, ossia non entrare in una serie di sconfitte che lo possano innervosire e porgli dubbi sul suo lavoro e livello raggiunto.

Vedendo l’approccio di Sinner e di tutto il suo team, credo che non corra grandi rischi. Hanno intrapreso da anni un percorso di crescita sano, corretto, con obiettivi di lungo termine molto ambiziosi. Come mi raccontava un esperto coach in passato, se vuoi scalare l’Everest, devi prepararti per anni, e salire a gradini, sempre più alto, a volte cadendo, ma con lo stimolo di puntare al massimo. Sinner sta preparando la scalata al suo Everest da anni, anzi, lo sta già scalando. Sky is the limit.

Marco Mazzoni

@marcomazz