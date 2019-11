ATP Finals: Matteo Berrettini si regala 200 punti e regala la prima vittoria alle Finals al tennis italiano

Alla sua prima partecipazione alle ATP Finals Matteo Berrettini (ATP 8) si è almeno tolto la soddisfazione di vincere una partita e di diventare il primo tennista italiano a farlo.

Opposto a un Dominic Thiem (5) già sicuro del primo posto nel Gruppo Borg dopo le vittorie su Roger Federer (3) e Novak Djokovic (2) e di conseguenza un po’ al risparmio, il 23enne romano ha finalmente messo in mostra le sue doti, imponendosi per 7-6 (7/3) 6-3 in 1h16′.

La partita punto per punto