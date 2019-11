ATP Finals 2019 – Londra: I risultati con il dettaglio del Day 4. Stefanos Tsitsipas domina A. Zverev ed approda in semifinale

La seire di vittorie consecutive alle ATP Finals di Alexander Zverev (ATP 7) si è interrotta a 4. Nella seconda giornata del Gruppo Agassi il campione uscente del torneo di fine anno ha dovuto fare i conti con un solidissimo e ispiratissimo Stefanos Tsitsipas (6), che grazie al 6-3 6-2 in 1h13′ sul tedesco si è assicurato un posto in semifinale indipendentemete (per via del quoziente set favorevole) dall’esito del match di venerdì contro Rafael Nadal (1).

Zverev ha iniziato la sfida con il piglio giusto, ma di fronte si è trovato un avversario in grande forma che ha saputo approfittare di un paio di sbavature a cavallo dei due set, infilando ben 5 giochi consecutivi per passare dal 3-3 al 6-3 2-0. Il tedesco ha poi provato a reagire e a tenere duro, ma Tsitsipas non ha fatto sconti, piazzando un altro break per il 4-1 che ha definitivamente tagliato le gambe al tennista di origini russe.

ATP Nitto ATP Finals Finals | Indoor | $9.000.000 – 4° Giornata

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [6] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau



ATP Nitto ATP Finals Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] 2 7 8 Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [6] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [6] 6 5 10 Vincitori: ROJER / TECAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 J. Rojer / Tecau 0-1 J. Sebastian Cabal / Farah 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 2-4 2-5 df 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Rojer / Tecau 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 2-5 → 2-6 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Rafael Nadal vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 15:00)



ATP Nitto ATP Finals Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 6 6 7 Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 7 3 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace ace 6-5 → 6-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-4 → 1-4 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-3 → 0-4 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 3-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Nadal 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies vs [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (non prima ore: 19:00)



ATP Nitto ATP Finals Kevin Krawietz / Andreas Mies [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies [3] 5 6 Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [7] 7 7 Vincitori: HERBERT / MAHUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Krawietz / Mies 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 5-6 → 5-7 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 K. Krawietz / Mies 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [6] Stefanos Tsitsipas vs [7] Alexander Zverev (non prima ore: 21:00)



ATP Nitto ATP Finals Stefanos Tsitsipas [6] Stefanos Tsitsipas [6] 6 6 Alexander Zverev [7] Alexander Zverev [7] 3 2 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Tsitsipas 15-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Gruppo Agassi

(1) Rafael Nadal (1-1) – (2-3)

(4) Daniil Medvedev (0-2) – (1-4)

(6) Stefanos Tsitsipas (2-0) – (4-0) – Semifinali

(7) Alexander Zverev (1-1) – (2-2)

Gruppo Borg

(2) Novak Djokovic (1-1) – (3-2)

(3) Roger Federer (1-1) – (2-2)

(5) Dominic Thiem (2-0) – (4-1) – 1° Posto – Semifinali

(8) Matteo Berrettini (0-2) – (0-4)

