Abigail Spears sospesa per doping: prasterone e testosterone nelle urine

Ai sensi dell’articolo 8.3.1(c) del Programma Anti-Doping 2019, in attesa della determinazione dell’accusa nei suoi confronti in un’audizione completa che si terrà tra qualche giorno, Abigail Spears è stata temporaneamente sospesa dall’attività internazionale. La trentottenne statunitense, numero 35 del ranking WTA in doppio, ha fornito un campione di urina il 31 agosto scorso in occasione degli US Open: quel campione è stato inviato al laboratorio accreditato della WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) e al suo interno sono stati rinvenuti prasterone (DHEA), testosterone e metaboliti. Prasterone e testosterone sono sostanze vietate, come riportato dall’elenco WADA (agenti anabolizzanti). E’ obbligatoria per la giocatrice, dunque, una sospensione provvisoria: l’interruzione dell’attività agonistica è da considerarsi attiva dal 7 novembre 2019. Abigail Spears, secondo quanto riportato dalla nota pubblicata sul sito dell’ITF (International Tennis Federation), avrebbe deciso di non presentare ricorso.