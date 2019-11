ATP Finals: Dominic Thiem ferma Roger Federer

Dominic Thiem resta un avversario stregato per Roger Federer. Nel match d’esordio alle ATP Finals Roger è infatti stato sconfitto in due set 7-5 7-5 dall’austriaco, che si è aggiudicato la terza sfida su tre disputate nel 2019.

La prima partita del gruppo Borg è iniziata subito in salita per Federer, che ha perso immediatamente il servizio. Nel quarto gioco l’elvetico ha risposto con un break, ma all’undicesimo game con una palla fuori ha offerto a Thiem la ghiotta occasione di andare a prendersi il primo set. Nella seconda frazione, sostanziale parità fino all’undicesimo gioco dove ancora una volta l’ex numero al mondo si è però fatto rubare il servizio. Al termine di una lunga battaglia, l’austriaco è riuscito a fare suo il dodicesimo e decisivo game.

Apparso in difficoltà nei primi colpi dopo i servizi e autore di diversi errori sul dritto, Federer non è mai sembrato in grado di sovvertire le sorti del match. Il 38enne elvetico sperava di tornare a battere il 26enne, superato per l’ultima volta proprio un anno fa a Londra. Il bilancio complessivo tra i due è sempre più a favore di Thiem, ora sul 5-2.