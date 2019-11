Wild Card ad Ortisei per Zeppieri, Musetti e Baldi

Tutto pronto a Ortisei per la decima edizione dello Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol, in programma dal 11 al 17 novembre con Jannik Sinner sicuro protagonista del torneo dotato di un montepremi di 46.600 euro.

Il 18enne fenomeno pusterese giocherà il suo primo match, dopo und bye all’esordio, il 13 novembre alle ore 18. Contro chi lo svelerà il sorteggio in programma nella giornata di domenica.

Intano la Federazione Italiana Tennis ha assegnato le tre wild card per il tabellone principale composto da 48 giocatori. Gli inviti della FIT andranno a Giulio Zeppieri (ranking ATP 393 e classe 2001 come Sinner) a Lorenzo Musetti (ranking ATP 400, classe 2002), due speranze del tennis azzurro oltre al giovane pusterese. La terza wild card della federazione andrà al 23enne Filippo Baldi, numero 213 delle classifiche mondiali di questa settimana. Wild card per le qualificazioni (due match in programma lunedì mattina) per Enrico Dalla Valle (ATP 430).

Si è cancellato dall’entry list il serbo Viktor Troicki, già numero 12 del mondo nel 2011 ed ora 159. Al suo posto subentra il francese Maxime Hamou. Ricordiamo che le due wild card per il main draw da parte degli organizzatori vanno ai beniamini locali Patric Prinoth e a Erwin Tröbinger.