Jannik Sinner dopo l’esordio vincente alle Next Gen ATP Finals: “ho servito bene nei momenti decisivi e questo ha fatto la differenza. Non mi entusiasmano queste regole, non credo possano avere futuro nel circuito”

Jannik Sinner : “Rispetto al match di Anversa, abbiamo giocato meglio entrambi, abbiamo spinto di più e rischiato di più alla risposta. Io mi sono piaciuto, ho servito bene nei momenti decisivi e questo ha fatto la differenza. È stato fantastico giocare davanti a questo pubblico, che mi ha sostenuto dall’inizio alla fine.”

“Non ho avuto molte opportunità di giocare in Italia e quando capita mi rendo conto che la gente è lì che lotta e soffre insieme a me. Stavolta ho vinto dunque non avrà sofferto poi così tanto… Non mi entusiasmano queste regole, non credo possano avere futuro nel circuito, ma non dipende certo da noi giocatori”.